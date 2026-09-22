بحث التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والجمهورية العربية السورية، اليوم، في الرياض، سبل تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف، وبناء القدرات وتبادل الخبرات، واستعراض برامج التحالف في مجالاته الأربعة: الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري.

تطوير مبادرات

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والجمهورية العربية السورية يبحثان شراكة متكاملة لمواجهة الإرهاب. (واس).

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، القائم بالأعمال رئيس بعثة سورية لدى المملكة الوزير المفوض محسن مهباش، إذ أكد المغيدي أهمية انضمام سورية إلى التحالف، بالنظر إلى مكانتها ودورها في أمن المنطقة واستقرارها، واستعداد التحالف لتطوير مبادرات تلبي أولوياتها في مكافحة الإرهاب والتطرف.

برنامج متكامل



وأوضح أن إستراتيجية التحالف تقوم على تكامل مجالات مكافحة الإرهاب. فيما أكد مهباش أن مواجهة الإرهاب تتطلب برنامجاً متكاملاً يعالج جذوره وأسبابه، إلى جانب التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات.



وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التنسيق بين الجانبين وبحث مسارات تعاون فاعلة في مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم الأمن والاستقرار.