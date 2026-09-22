استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام بن محمد الحيدري، ونائب الرئيس للتواصل والتمكين بالهيئة المهندس فراس بن خالد الذكير.

تعزيز المشاركة بسوق العمل

واستمع آل الشيخ إلى تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والتأهيل والعمل، وما يمتلكونه من مهارات وتخصصات، والفرص التي أسهمت في تطوير مساراتهم المهنية وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، كما اطلع على ما شهدته هذه المجالات من تطور والجهود التي تقدمها المملكة في رعايتهم وتمكينهم.

الارتقاء بجودة الحياة

واستعرض دور مجلس الشورى في مناقشة القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وما يصدر عنه من قرارات تسهم في تطوير الأنظمة والتشريعات والارتقاء بجودة الحياة.

وتأتي الزيارة تأكيدًا على اهتمام المملكة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على تعزيز حقوقهم وتمكينهم ورفع مستوى مشاركتهم في مختلف المجالات، منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.