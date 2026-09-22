ظهرت صيحة جديدة للأظافر خلال أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2027، مستوحاة من عدسات النظارات الشمسية الملونة.
وتعتمد الفكرة على طبقات شفافة ولامعة من طلاء الأظافر بدرجات مثل البني الكراميل، الوردي، الذهبي والأخضر، لتمنح الأظافر تأثيراً شفافاً يشبه لون عدسات النظارات.
وقدمت خبيرة الأظافر ميس بوب هذا الأسلوب خلال عرض Diane von Furstenberg، مستفيدة من طبقات خفيفة من اللون للحصول على تأثير زجاجي مع لمعة لؤلؤية.
واللافت أن الصيحة لا تحتاج إلى رسومات معقدة، ما يجعل تطبيقها أسهل في المنزل أو الصالون.
وتأتي هذه الصيحة ضمن موجة أوسع تشهدها الأظافر حالياً، تجمع بين الشفافية واللمعان والألوان المستوحاة من أوائل الألفينات، بدل التصاميم الثقيلة والمزخرفة.
من عدسات النظارات إلى الأظافر.. صيحة جمالية جديدة تلفت الأنظار
ظهرت صيحة جديدة للأظافر خلال أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2027، مستوحاة من عدسات النظارات الشمسية الملونة.
A new nail trend emerged during New York Fashion Week for Spring/Summer 2027, inspired by colorful sunglasses lenses.
The idea relies on transparent and glossy layers of nail polish in shades like caramel brown, pink, gold, and green, giving the nails a transparent effect resembling the color of sunglasses lenses.
Nail expert Misa Pop presented this style during the Diane von Furstenberg show, utilizing light layers of color to achieve a glassy effect with a pearlescent shine.
Notably, the trend does not require complex designs, making it easier to apply at home or in the salon.
This trend is part of a broader wave currently seen in nails, combining transparency, shine, and colors inspired by the early 2000s, instead of heavy and ornate designs.