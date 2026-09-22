ظهرت صيحة جديدة للأظافر خلال أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2027، مستوحاة من عدسات النظارات الشمسية الملونة.

وتعتمد الفكرة على طبقات شفافة ولامعة من طلاء الأظافر بدرجات مثل البني الكراميل، الوردي، الذهبي والأخضر، لتمنح الأظافر تأثيراً شفافاً يشبه لون عدسات النظارات.

وقدمت خبيرة الأظافر ميس بوب هذا الأسلوب خلال عرض Diane von Furstenberg، مستفيدة من طبقات خفيفة من اللون للحصول على تأثير زجاجي مع لمعة لؤلؤية.

واللافت أن الصيحة لا تحتاج إلى رسومات معقدة، ما يجعل تطبيقها أسهل في المنزل أو الصالون.

وتأتي هذه الصيحة ضمن موجة أوسع تشهدها الأظافر حالياً، تجمع بين الشفافية واللمعان والألوان المستوحاة من أوائل الألفينات، بدل التصاميم الثقيلة والمزخرفة.