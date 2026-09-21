بعد نحو ثلاثة عقود أمضتها في قيادة الجانب الإبداعي لدار فيرساتشي، تستعد المصممة الإيطالية دوناتيلا فيرساتشي لخوض تجربة جديدة بعيداً عن الدار التي ارتبط اسمها بها لسنوات طويلة، من خلال مشروع مستقل يجمع بين الأزياء والجمال بالتعاون مع شركة Revolve.

وأُعلن عن الشراكة في 21 سبتمبر 2026، بالتزامن مع فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، لتبدأ دوناتيلا بذلك مرحلة جديدة في مسيرتها المهنية.

وتأتي هذه الخطوة بعد مغادرتها منصب المديرة الإبداعية لفيرساتشي في مارس 2025، قبل أن تتولى لاحقاً دور سفيرة العلامة. ومع انتقال ملكية الدار إلى مجموعة برادا، قررت المصممة الإيطالية إطلاق مشروعها الخاص بعيداً عن فيرساتشي، التي شكّلت جزءاً أساسياً من مسيرتها على مدى عقود.

ولم يُعلن حتى الآن عن اسم العلامة الجديدة، إلا أن طرح منتجاتها الأولى متوقع خلال 2027، على أن تنطلق من قطاع الجمال قبل التوسع لاحقاً في مجال الأزياء. ومن المقرر أن تصل منتجات المشروع إلى عدد من الأسواق، بينها الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

وتجمع الشراكة بين الخبرة الإبداعية لدوناتيلا والخبرة الرقمية والتجارية لشركة Revolve، مع توجه نحو الجيل الجديد وطريقة تفاعله مع الموضة والجمال والمحتوى والثقافة. كما يشمل المشروع جوانب مرتبطة بالترفيه وصناعة المحتوى إلى جانب المنتجات.

وتفتح هذه الخطوة أمام دوناتيلا فيرساتشي فصلاً جديداً في مسيرتها، تحافظ من خلاله على حضورها في عالم الموضة والجمال، ولكن عبر مشروع يحمل رؤيتها الخاصة بعيداً عن اسم فيرساتشي، على أن تتكشف تفاصيل العلامة وهويتها ومنتجاتها خلال الفترة القادمة.