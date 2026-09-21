عاقبت محكمة الجنايات الثانية في محافظة حماة السورية المتهم بقتل الصيدلي إبراهيم بشار تركاوي، بالإعدام في جريمة وقعت داخل صيدليته في حي جنوب الملعب منتصف أغسطس الماضي.

وقضت المحكمة بإعدام أحمد عماد عبدالمجيد دقاق شنقاً، بعد إدانته بجريمة القتل العمد، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية للقصر العدلي في حماة.

وبحسب وقائع الدعوى، أطلق دقاق أربع رصاصات من مسدس حربي باتجاه رأس تركاوي من مسافة قريبة، ما أدى إلى وفاته.

ولا يُعد الحكم الصادر حكماً نهائياً في القضية، إذ يخضع لدرجات التقاضي المنصوص عليها في القانون السوري، قبل أن يصبح قطعياً وقابلاً للتنفيذ.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى 15 أغسطس 2026، عندما أطلق دقاق النار على تركاوي داخل صيدليته في حي جنوب الملعب بمدينة حماة، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من إلقاء القبض عليه في اليوم نفسه.

وكان فرع المباحث الجنائية في حماة قد أعلن عقب الجريمة إلقاء القبض على المتهم، مشيراً إلى أنه اعترف بارتكابها، وقال خلال التحقيق إن الضحية كان يعرف -بحسب إفادته- أسراراً تتعلق بهاتفه. وأُحيل المتهم حينها إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يوثق لحظة وقوع الجريمة داخل الصيدلية. ويظهر في التسجيل المتهم وهو يقترب من تركاوي الذي كان يجلس خلف جهاز الكمبيوتر، قبل أن يوجه المسدس إلى رأسه ويطلق النار، رغم محاولة الضحية إبعاده في البداية.