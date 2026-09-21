ثارت واقعة اقتحام غريبة في مدينة باد زالتسوفلن الألمانية دهشة الشرطة، بعدما دخل لص إلى أحد المقاهي ليلاً، لكنه تجاهل صندوق النقود تمامًا واكتفى بسرقة كعكة وعبوتين من المثلجات قبل أن يغادر المكان بهدوء.

وقالت شرطة ولاية شمال الراين-ويستفاليا: إن الجاني ركّز اهتمامه على الحلويات المعروضة داخل المقهى، ولم يحاول كسر صندوق النقود أو الاستيلاء على أي مبالغ مالية، في سلوك غير مألوف بالنسبة لعمليات الاقتحام المعتادة.

وتبحث السلطات عن هوية المشتبه به، بينما تحاول فهم الدافع وراء هذه السرقة غير التقليدية. وقال متحدث باسم الشرطة إنهم لا يعرفون بعد ما إذا كان اللص قد خطط لسرقة «غنيمة حلوة» تحديدًا، أم أن نوبة جوع مفاجئة دفعته إلى هذا التصرف أثناء ارتكاب الجريمة.

ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات الحادثة التي انتهت بكعكة وعبوتين من الآيس كريم بدلًا من الأموال، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل مع غرابة الواقعة.