تواصل الفنانة كندة علوش حضورها الدرامي من خلال مسلسل (50/50)، الذي يقدم مزيجًا من الدراما الاجتماعية والتشويق والكوميديا والأكشن، في حكاية تضع بطلتها أمام حياة لم تكن تتوقع أن تعيشها. ويتكون العمل من 15 حلقة.

وتجسد كندة علوش شخصية (رانيا)، وهي محامية ابتعدت عن العمل وتفرغت لأسرتها، قبل أن تتغير حياتها بصورة مفاجئة عقب اختفاء زوجها، لتجد نفسها أمام مسؤوليات مالية وأسرية متزايدة؛ وفي مقدمتها حماية ابنها وتأمين مستقبله.

ومع غياب الزوج، تضطر (رانيا) إلى مغادرة الحياة التي اعتادت عليها، والدخول في عالم جديد يحمل أشخاصًا وتجارب ومواقف لم تكن جزءًا من حساباتها. ومع تصاعد الأحداث، تصبح أمام خيارات صعبة تدفعها إلى تجاوز حدود كانت تضعها لنفسها، في محاولة لإنقاذ حياتها وأسرتها.

ولا يقدم العمل بطلة تنتقل ببساطة من الخير إلى الشر، بل يرسم شخصية ترى نفسها إنسانة جيدة حتى وهي تخوض أفعالًا تعرف أنها خاطئة، وتحاول في الوقت نفسه الحفاظ على صورتها أمام نفسها وابنها. وتتحول هذه المنطقة الرمادية إلى أحد أبرز محاور الصراع في الحكاية.

ويجمع المسلسل بين الكوميديا والتشويق والدراما والأكشن، إذ تأتي المواقف الكوميدية من طبيعة الشخصيات والظروف التي تجد نفسها فيها، بينما تفرض التطورات المرتبطة بالنشاط غير القانوني مساحة من الحركة والمطاردات، مع بقاء الجانب الإنساني هو المحرك الأساسي للأحداث.

ويضم (50/50) إلى جانب كندة علوش عددًا من الفنانين؛ بينهم ياسمينا العبد، ومعتز هشام، وحمزة دياب، وحازم إيهاب، وانتصار، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج سالي والي.

وكان العمل يحمل في مرحلة التحضير اسم (ابن النصابة)، قبل أن يستقر صناعه على (50/50) عنوانًا نهائيًا مع اقتراب موعد عرضه.