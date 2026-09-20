كشفت دراسة علمية استمرت نحو 7 سنوات نوعًا جديدًا من الثعابين آكلة البيض داخل غابات هارجينا في إثيوبيا، في اكتشاف يضيف نوعًا جديدًا إلى التنوع البيولوجي المعروف في المنطقة، بعد أن أكدت الفحوص الجينية والخصائص الشكلية اختلافه عن الأنواع المسجلة سابقًا.

وأطلق الباحثون على النوع الجديد اسم «داسيبيلتيس ألبيجولاريس» (Dasypeltis albigularis)، ويُعرف باسم آكل البيض ذي الحلق الأبيض، في إشارة إلى العلامة المميزة التي تظهر على منطقة الحلق والجزء الأمامي من الجانب السفلي لجسمه.

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إنديا» تعود بداية القصة إلى عام 2019، عندما رصد الباحثون هذه الثعابين للمرة الأولى، واعتقدوا في البداية أنها تنتمي إلى نوع معروف باسم آكل البيض الجبلي.

لكن مع متابعة نموها وإجراء فحوص دقيقة لخصائصها الجسدية، إلى جانب تحليل عينات الحمض النووي، توصل العلماء إلى أنها لا تنتمي إلى النوع المعروف، بل تمثل سلالة مستقلة لم تكن موثقة علميًا من قبل.

ثعبان يعتمد على البيض فقط

ينتمي النوع المكتشف إلى جنس «داسيبيلتيس»، الذي يضم ثعابين متخصصة في التغذي على بيض الطيور، من دون الحاجة إلى افتراس الطيور نفسها.

وتتمتع هذه الثعابين بآلية تغذية لافتة؛ إذ تبتلع البيضة كاملة، ثم تستخدم فقرات عظمية متخصصة داخل جسمها لكسر القشرة واستخلاص محتوياتها الغذائية. وبعد ذلك تتخلص من القشرة المحطمة عبر إرجاعها إلى الخارج.

ويرى العلماء أن اكتشاف «آكل البيض ذي الحلق الأبيض» يسلط الضوء على حجم التنوع الحيوي الذي لا تزال تخفيه الغابات الإثيوبية، كما يعزز أهمية مواصلة الدراسات الميدانية والجينية لفهم الأنواع التي لم تحظَ بالتوثيق العلمي حتى الآن.

ويضيف الاكتشاف نوعًا جديدًا إلى قائمة الكائنات التي تكشف عنها البيئات الطبيعية في إثيوبيا، ويؤكد أن كثيرًا من تفاصيل الحياة البرية في هذه المناطق لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والاستكشاف.