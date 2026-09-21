في منافسة لا تخلو من المفاجآت، كشف الفنان المصري أحمد العوضي أن فيلم (صقر وكناريا) للنجم محمد إمام حقق إيرادات أعلى من فيلمه، لكنه اختار أن يتعامل مع النتيجة بروح رياضية، فكانت أولى خطواته بعد معرفتها إرسال رسالة تهنئة إلى زميله.

العوضي تحدث عن الأمر خلال استضافته في بودكاست (قصتي) مع الإعلامي محمد قيس، مؤكدًا أنه لم يرَ في تفوق فيلم إمام على عمله سببًا للتوقف عند فكرة المنافسة، بل بادر إلى تهنئة صاحب العمل على نجاحه، في موقف عكس نظرته إلى المنافسة باعتبارها جزءًا من المشهد الفني وليست خصومة بين النجوم.

وفي المقابل، انتقل الحديث إلى الدراما التلفزيونية، حيث عبّر العوضي عن اختلاف رؤيته تجاه مؤشرات المشاهدة، مؤكدًا أنه يرى نفسه في مقدمة النجوم من هذه الناحية، ومشيرًا إلى أنه لم ينزعج من تصريحات الفنان عمرو سعد التي حملت رؤية مختلفة بشأن صدارة المشاهدة.

وتحدث العوضي كذلك عن علاقته بصناعة أعماله الدرامية، موضحًا أن أفكار عدد من مسلسلاته تأتي من اختياراته، وأنه يهتم بالتجارب التي تتيح ظهور مواهب ووجوه جديدة إلى جانب الأسماء المعروفة.

وضمن هذا السياق، أشار إلى عدد من الفنانات اللاتي شاركن في أعماله، من بينهن كارولين عزمي وسارة بركة، فيما وصف يارا السكري بأنها تمثل رهانًا مهمًا بالنسبة إليه، بعدما لفتت الأنظار من خلال مشاركتها في مسلسل (فهد البطل).

ولم يتوقف حديث العوضي عند الأعمال الفنية، إذ تحدث أيضًا عن علاقته بالجمهور، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه من أكثر الفنانين حضورًا على مستوى المشاهدة والجماهيرية، ويرى أن قربه من الجمهور البسيط يمثل أحد أبرز عناصر علاقته بالشارع المصري.



