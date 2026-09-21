في تطور لافت في المواجهة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووسائل الإعلام، رفضت شبكات ABC وCBS وNBC وFox News إرسال طاقم بديل عن شبكة CNN لتغطية فعاليات الرئيس، بعد منع الشبكة من تنفيذ دورها المقرر ضمن نظام التغطية التلفزيونية المشتركة في البيت الأبيض.

وأعلنت الشبكات الخمس، في بيان مشترك، أن «للجمهور مصلحة حيوية في الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة بشأن حكومته»، مؤكدة أنه «لا ينبغي لأي إدارة أن تفرض قيوداً على مؤسسة إخبارية لمجرد اعتراضها على تغطيتها الصحفية».

وجاء القرار بعدما كان مقرراً أن تتولى CNN، أمس (الإثنين)، دورها في التناوب على توفير التغطية التلفزيونية المشتركة لفعاليات الرئيس.

لا طاقم بديلاً لتغطية ترمب

وقال برايان بوتون، مدير مكتب Fox News في واشنطن والرئيس الحالي لمجموعة التغطية التلفزيونية المشتركة، في رسالة إلى المؤسسات المشاركة، إن المجموعة لن تغطي الفعاليات الرئاسية المخصصة لهذا النوع من التغطية، مضيفاً أنه «لن يكون هناك مجموعة بديلة» لتحل محل CNN.

وبموجب النظام المعمول به منذ سنوات، تتناوب ABC وCBS وCNN وNBC وFox News على توفير طاقم تلفزيوني يتولى تصوير الرئيس وتوفير اللقطات الحية لبقية الشبكات والمؤسسات الإعلامية.

ويستخدم هذا النظام عدد كبير من المحطات المحلية والصحف والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام حول العالم، باعتباره أحد المصادر الأساسية للحصول على الصور التلفزيونية الخاصة بتحركات الرئيس.

ماذا يعني القرار؟

يعني تعليق التغطية المشتركة أن الفعاليات الرئاسية التي كانت تعتمد على هذا النظام لن تحصل على الطاقم التلفزيوني المعتاد الذي يصور الرئيس ويوفر اللقطات لبقية وسائل الإعلام.

وقالت مراسلة CNN كيتلان كولينز إن القرار يعني -عملياً- أنه عندما يقوم الرئيس بنشاط ضمن الفعاليات المخصصة للتغطية المشتركة، لن تكون هناك كاميرا تلفزيونية تابعة للمجموعة ترافقه لبث الصور وتوزيعها على المؤسسات الإعلامية الأخرى.

وفي المقابل، أوضحت المجموعة أن أشكال التغطية الأخرى ستستمر كالمعتاد، بما في ذلك تغطية أنشطة الكونغرس وكبار الشخصيات وفعاليات مختارة في واشنطن ومناطق أخرى.

الخلاف بدأ بمنع 3 مؤسسات

وتصاعدت الأزمة الجمعة، بعدما أعلن ترمب منع CNN وMS NOW وموقع Politico من دخول البيت الأبيض، قبل أن يُمنع صحفيو المؤسسات الثلاث من دخول مجمع البيت الأبيض في اليوم التالي.

وردت المؤسسات الثلاث بإعلان رفع دعوى قضائية اتحادية ضد إدارة ترمب، معتبرة أن قرار منعها ينتهك حقوقها في حرية الصحافة التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وطالبت بإعادة اعتماد صحفييها.

ودافعت الإدارة الأمريكية عن قرارها، فيما قال ترمب إنه يستهدف ما وصفه بالتغطية الإعلامية الكاذبة، بينما اعتبرت المؤسسات المدعية أن القرار جاء رداً على تغطيتها الصحفية.

أزمة تطال رحلة الأمم المتحدة

وتزامنت الأزمة مع رحلة ترمب إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الرحلة التي كان مقرراً أن تتولى CNN خلالها دورها ضمن التغطية التلفزيونية المشتركة.

وبعد استبعاد CNN من جدول التغطية، لم يتم تعيين شبكة أخرى لتحل محلها، ما يعني غياب البث التلفزيوني المشترك المعتاد للفعاليات الرئاسية التي يشملها النظام.

وأدرج البيت الأبيض طواقم إعلامية أخرى ضمن فئات التغطية الثانوية، لكنها لا تتولى المهام نفسها التي يقوم بها الطاقم الأساسي في نظام التغطية المشتركة.

نظام عمره عقود

يقوم نظام التغطية المشتركة على تناوب الشبكات الكبرى في إرسال مصور وفني صوت ومنتج أو مراسل لمرافقة الرئيس في الفعاليات التي تكون فيها المساحة أو فرص الوصول محدودة.

ويقوم الطاقم بتصوير الحدث وتوفير البث المباشر، بينما يتولى المنتج أو المراسل تنسيق عملية التوزيع وتدوين الملاحظات وطرح الأسئلة على الرئيس.

كما يخفف النظام من التكلفة المرتفعة لمتابعة تحركات الرئيس، خصوصاً الرحلات الخارجية التي قد تكلف وسائل الإعلام عشرات الآلاف من الدولارات.

وكانت CNN قد انضمت إلى المجموعة بعد دعوى قضائية رفعتها ضد إدارة الرئيس رونالد ريغان وشبكات ABC وCBS وNBC عام 1981، قبل أن تتوسع المجموعة لاحقاً بانضمام Fox News.

وتقول CNN إنها ستواصل تغطية الحكومة الأمريكية رغم القيود المفروضة على وصول صحفييها، مؤكدة أن الدستور الأمريكي يكفل لها ممارسة عملها الصحفي دون تدخل حكومي.