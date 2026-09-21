شدد رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام اليوم (الإثنين)، على ضرورة تفادي أي فراغ قد ينشأ مع انتهاء مهمة «اليونيفيل»، مؤكداً حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي في الجنوب.



أكد سلام خلال استقباله في مقر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السيناتور الأمريكي جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بحضور سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حمادة معوض، التزام الحكومة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ومواصلة الإصلاحات.



وشدد سلام على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته، وحشد الدعم للبنان في مسار التعافي وإعادة الإعمار.



من جانبها، شددت السيناتور شاهين على أهمية أن يواصل لبنان مسار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة على ضرورة إقرار مجلس النواب قانون الفجوة المالية، والمضي في الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.



في الوقت ذاته، شنت طائرات إسرائيلية غارات على جنوب لبنان، في حين حلقت مسيرات في أكثر من منطقة على علو منخفض شملت بيروت وضواحيها.



نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط برشاشات ثقيلة، بعد ليلة شهدت قصفاً إسرائيلياً على عدة بلدات استمر حتى ساعات الصباح.



وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي شن اليوم، غارة على منطقة وادي الحجير جنوبي لبنان، في حين ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدة زوطر الشرقية بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة.



أشارت الوكالة إلى تحليق مسيرات معادية فوق قرى منطقة صور ومجرى نهر الليطاني، إلى جانب تسجيل تحليق مسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض.