وقّعت وزارة العدل وجامعة الفيصل اتفاقية تعاون في مجالات الابتكار والتقنيات الناشئة، امتدادًا للتعاون بين الجانبين، وبهدف تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث والتطوير، وتنمية القدرات البشرية.

ومثّل وزارة العدل في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس سلمان بن محمد العتيبي، فيما مثّل جامعة الفيصل نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية وعميد كلية الطب الدكتور خالد بن مناع القطان.

وتشمل مجالات التعاون تنظيم الفعاليات وورش العمل المتخصصة، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار، وتطبيق الحلول الابتكارية، إلى جانب برامج التدريب والتمكين في مجالات الابتكار في الخدمات الحكومية، وإدارة الابتكار المؤسسي، والذكاء الاصطناعي.