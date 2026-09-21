تسلّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة، شهادة انضمام المرصد الحضري لمنطقة جازان إلى شبكة المراصد الحضرية العالمية (Global Urban Observatory - GUO)، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

ويأتي انضمام المرصد إلى الشبكة العالمية امتداداً لجهوده في بناء وتطوير منظومة من المؤشرات الحضرية المستندة إلى المعايير والممارسات الدولية في مجالات التنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة، ومواءمة البيانات والمؤشرات مع أولويات التنمية الإستراتيجية للمنطقة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوّه أمير منطقة جازان، رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، بما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية مخرجات المرصد الحضري في دعم اتخاذ القرار، وتوجيه خطط التنمية، ورفع كفاءة التخطيط للمشاريع والخدمات، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تلبي حاجات المجتمع وتواكب تطلعات المنطقة.

ويتيح انضمام المرصد إلى شبكة المراصد الحضرية العالمية تعزيز تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير منظومة المؤشرات الحضرية، إلى جانب تعزيز حضور منطقة جازان ضمن الشبكات والمنصات الدولية المعنية بالتنمية الحضرية المستدامة.