رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته أميراً للمنطقة لمدة أربع سنوات.

اعتزاز وامتنان بالثقة الملكية

وأعرب أمير الرياض عن بالغ اعتزازه وامتنانه بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمواصلة العمل بكل إخلاص وتفان، خدمة للدين ثم الملك والوطن. وسأل المولى سبحانه أن يُنعم على خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين بوافر الصحة والعافية، ويديم على هذه البلاد رخاءها وأمنها واستقرارها.