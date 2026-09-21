أشاد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بما حققه تجمع نجران الصحي ومستشفى الملك خالد من إنجازات ومراكز متقدمة في مجالات سلامة المرضى والمختبرات الطبية وتعزيز الصحة العامة والوقاية، مهنئًا منسوبي التجمع بهذه الإنجازات.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي خالد بن عايض العسيري، الذي عرض أبرز الإنجازات والجوائز التي حققها التجمع ومستشفى الملك خالد، بحضور عددٍ من منسوبي التجمع.

واستمع إلى شرح عن حصول مستشفى الملك خالد على المركز الأول في مسار السلامة الدوائية، ضمن الجائزة الوطنية لسلامة المرضى لعام 2025م، وحصول تجمع نجران الصحي على المركز الأول بوصفه أفضل قائد مسار مختبرات على مستوى التجمعات الصحية، خلال ملتقى الابتكار للمختبرات الطبية 2026م، والمركز الثاني في جائزة أداء الصحة في مسار التميز في تعزيز الصحة العامة والوقاية عن فئة التميز في الفحص المبكر للأمراض المزمنة، إضافة إلى اختيار الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي ضمن قائمة أفضل 100 قائد في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط لعام 2026م وفق تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد العسيري أن ما حققه التجمع ومستشفى الملك خالد من إنجازات، وما حظي به من تقدير على مستوى قطاع الرعاية الصحية، يعكس ما تزخر به المنطقة من كفاءات وطنية قادرة على صناعة الأثر وتحويل الطموح إلى منجزات ملموسة، بما يعزز أثر الخدمات الصحية ويترجم مستهدفات التحول الصحي ورؤية السعودية 2030 إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستفيد في كل مرحلة من مراحل رحلته العلاجية، مؤكدًا أن صحة المستفيد في صدارة أولويات التجمع.