شهدت بلدة (تيلفورد) في منطقة (وست ميدلاندز) البريطانية حادثة صادمة بعدما أقدم شاب يمني على الاعتداء بعنف على سائق حافلة للنقل العام قبل أن يستولي على المركبة ويقودها بطريقة متهورة في الاتجاه المعاكس، ما أثار حالة من الذعر بين المارة والركاب.

ووفق تقارير أمنية بريطانية، فإن المتهم، ويدعى علي بالحاض ويبلغ من العمر 33 عامًا، كان موجودًا في المنطقة قبل نحو أسبوع، قبل أن توجه إليه السلطات سلسلة من الاتهامات تشمل الاعتداء العنيف، الاستيلاء على مركبة بالقوة، الشروع في إلحاق أذى جسيم، القيادة المتهورة، السطو، السرقة، والتهديد بالقتل، إلى جانب ثلاث تهم تتعلق بإحداث أضرار جنائية.

وتلقت شرطة (ويست ميرسيا) بلاغًا، مساء الجمعة، يفيد بوقوع اعتداء على سائق حافلة في شارع (كورت) بمنطقة (مادلي)، لتتحرك القوات سريعًا وتتمكن من توقيف المتهم واحتجازه احتياطيًا.

وأظهر مقطع مصور متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة الاعتداء، حيث ظهر المهاجم وهو ينهال ضربًا وركلًا على السائق، قبل أن يقتلع صندوق النقود ويلقيه في وجهه، ثم يحاول رمي لوح زجاجي عليه وسط حالة صدمة واضحة. وبعد إجبار السائق على مغادرة الحافلة، قاد المتهم المركبة بسرعة جنونية عكس اتجاه السير، ما تسبب في اصطدامها بعدة سيارات متوقفة.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق بجروح طفيفة تلقى على إثرها العلاج، فيما لم تُسجّل إصابات أخرى. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام محكمة الصلح في (تيلفورد) يوم الاثنين لاستكمال الإجراءات القانونية.