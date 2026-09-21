تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، اليوم، حفل تخريج 155 ضابطاً من دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط الـ55، من خريجي مختلف التخصصات الجامعية وبكالوريوس العلوم الأمنية، وذلك بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض.

مدير عام الدفاع المدني يشهد تخريج 155 ضابطًا من الدورة التأهيلية الـ 55. (واس).

إعداد كوادر وطنية مؤهلة

وتلقى الخريجون خلال الدورة برامج تدريبية وتطبيقات ميدانية متخصصة في أعمال الدفاع المدني، أسهمت في تنمية مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، ورفع مستوى جاهزيتهم للعمل الميداني، بما يواكب التطور في الإمكانات والتجهيزات الحديثة.

ويأتي تأهيل الخريجين ضمن جهود وزارة الداخلية في تطوير قدرات منسوبي قطاعاتها الأمنية، ورفع كفاءتهم، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تعزيز منظومة الحماية المدنية وأداء المهام الأمنية والإنسانية بكفاءة واقتدار.