دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الإثنين) إلى إنهاء الحرب التي وصفها بـ«السخيفة» بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أنها تسببت في معاناة العالم بأسره.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: لسوء الحظ، فقدت روسيا السيطرة على قطاع زيت الديزل لديها بسبب حربها مع أوكرانيا، مضيفاً: تعرض عدد كبير من مصافي الديزل التابعة لروسيا للتدمير، وأصبحت، على الأقل مؤقتاً، خارج الخدمة.



وشدد على ضرورة إنهاء الحرب قائلاً: «يجب إنهاء هذه الحرب السخيفة التي لا نهاية لها مع أوكرانيا»، موضحاً أن العالم بأسره يعاني، ويُقتل 25 ألف شخص، معظمهم من الجنود، كل شهر، يا له من أمر مؤسف!



في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن زابوريجيا تعرضت لهجوم روسي شرس مساء أمس، موضحاً على حسابه في «إكس» أن مباني سكنية تضررت ومنشأة تابعة لإحدى الجامعات، ومركز تسوق، ومبنى للغلايات. وأشار إلى أنه أُبلغ عن إصابة خمسة أشخاص، فيما جرى إجلاء بعض السكان، مبيناً أن منطقة لوزوفا بخاركيف قُتلت فيها امرأة جراء هجوم بطائرة مسيرة، كما أُصيب ثلاثة أشخاص آخرين.



وأوضح زيلينسكي أن القوات الروسية استهدفت 10 مناطق أوكرانية مساءً وطوال الليل، متهماً روسيا بالتصعيد وتوسيع الحرب. ودعا الرئيس الأوكراني إلى الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب، مشدداً على ضرورة أن تسير الدبلوماسية بالتوازي مع الضغوط.