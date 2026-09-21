إعصار «دوجوان» يعطل اليابان.. 275 رحلة ملغاة وآلاف الأسر بلا كهرباء

تسبب اقتراب إعصار «دوجوان» من الساحل المطل على المحيط الهادئ في اليابان في إلغاء 275 رحلة جوية وتعليق خدمات للقطارات، وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح عاتية ومخاطر متزايدة للفيضانات والانهيارات الأرضية.

وأعلنت شركتا «أول نيبون إيروايز» (ANA) و«الخطوط الجوية اليابانية» (JAL) إلغاء 275 رحلة على الأقل اليوم (الإثنين)، بينها 260 رحلة داخلية و15 رحلة دولية، مع توقعات باستمرار الاضطرابات في حركة الطيران مع اقتراب الإعصار من منطقة العاصمة طوكيو.

وتزامن ذلك مع اضطراب واسع في حركة النقل، إذ علقت شركات السكك الحديدية خدماتها على عدد من الخطوط في طوكيو والمناطق المحيطة بها، بينما دعت شركات الطيران والقطارات المسافرين إلى متابعة تحديثات الرحلات والخدمات قبل التوجه إلى المطارات والمحطات.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من اشتداد الأمطار والرياح مع اقتراب الإعصار من منطقة كانتو، التي تضم طوكيو، مشيرة إلى احتمال تسجيل كميات أمطار قياسية في بعض المناطق، بعدما تجاوزت كميات الأمطار في أجزاء من جزر إيزو والساحل المطل على المحيط الهادئ 300 مليمتر منذ (السبت).

وتزداد المخاوف من تشكل ما يعرف بـ«أحزمة الأمطار الخطية»، وهي نطاقات ضيقة من السحب الممطرة قد تستمر فوق المنطقة نفسها لساعات وتؤدي إلى هطول كميات كبيرة من المياه خلال فترة قصيرة، ما يرفع مخاطر السيول والفيضانات والانهيارات الأرضية.

وأشارت توقعات الأرصاد إلى أن إجمالي الأمطار حتى (الثلاثاء) قد يتجاوز المعدل المعتاد لشهر سبتمبر بأكمله في بعض المناطق، فيما تواجه أجزاء من منطقة كانتو وجنوبها مخاطر متزايدة من غمر الأراضي المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار والانهيارات الطينية.

وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار نحو 144 كيلومترًا في الساعة مع اقترابه من منطقة طوكيو، فيما توقعت هيئة الأرصاد اشتداد الظروف الجوية خلال الساعات التالية مع اقتراب مركز الإعصار من المنطقة الحضرية.



ولم تقتصر تداعيات الإعصار على قطاع النقل، إذ انقطعت الكهرباء عن أكثر من 9 آلاف أسرة في مناطق قريبة من طوكيو، بينما دفعت الأحوال الجوية السلطات إلى إصدار تحذيرات من الانهيارات الأرضية في طوكيو ومحافظات تشيبا وكاناغاوا وشيزوكا.

كما امتدت تأثيرات الإعصار إلى فعاليات رياضية وثقافية، إذ أُرجمت منافسات الفروسية ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة في محافظة آيتشي إلى (الثلاثاء) بسبب سوء الأحوال الجوية. كذلك أُغلقت النسخة الحالية من معرض طوكيو للألعاب الإلكترونية مبكرًا في يومه الختامي، وألغيت فعاليات رياضية وموسيقية أخرى في محافظة تشيبا.

ويأتي «دوجوان»، المصنف إعصارًا قويًا، في وقت تشهد فيه اليابان ذروة موسم الأعاصير الصيفية والخريفية، إذ تمثل الفترة الممتدة من أواخر الصيف إلى بداية الخريف موسمًا نشطًا للعواصف المدارية في غرب المحيط الهادئ. ويزيد اقتراب الأعاصير من المناطق المكتظة بالسكان من مخاطر تعطل النقل والخدمات، إلى جانب الفيضانات والانهيارات الأرضية.