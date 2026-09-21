أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم (الإثنين) أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم في 23 سبتمبر.



نقلت شبكة «سي إن بي سي» عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله: «لا يستطيع تحديد المدة التي سيستمر فيها الصراع»، مبيناً أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءاً من 23 سبتمبر الجاري.



ولفت إلى أن أمريكا ناقشت المسألة مع الصين، وأن بكين «منخرطة للغاية» في العملية.



من جانبه، قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: الرئيس ترمب منفتح على المحادثات مع إيران، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام.



ولفت إلى أن الإيرانيين يجب عليهم القدوم لطاولة المفاوضات بحسن نية والتحدث باسم المرشد الأعلى.



في المقابل، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية وصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، حيث كان في استقباله نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، مبينة أن الزيارة تهدف إلى بحث وتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية، ومراجعة بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والتي وقّعها كبار المسؤولين في الجانبين.



وكانت باكستان قد أكدت في وقت سابق التزامها بمواصلة الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية سلمية، مشددة على أهمية المسار الدبلوماسي في معالجة الخلافات بين واشنطن وطهران.



وفيما تسعى إسلام آباد إلى الإبقاء على قنوات الوساطة مفتوحة بين الجانبين، يتواصل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل ينذر بالعودة إلى مربع الصفر مجدداً، خصوصاً بعد تصريحات إيرانية ومخاوف من تجدد المواجهات.