شهدت محافظة المنوفية واقعة مأساوية انتهت بمقتل شاب قبل أيام قليلة من موعد زفافه، بعد مشاجرة نشبت في مدينة منوف على خلفية خلاف قديم يعود إلى نحو شهرين.

وكان الشاب محمد، البالغ 27 عامًا، يستعد للاحتفال بزفافه وبدء حياته الجديدة، قبل أن تتطور مشادة بينه وبين أحد الأشخاص داخل مقهى؛ إثر اتهامه بمعاكسة خطيبة المتهم، لتتحول الواقعة سريعًا إلى اشتباك انتهى بمقتله.

وتلقى مركز شرطة منوف بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شاب خلال مشاجرة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة محمد متأثرًا بإصاباته رغم محاولات إنقاذه. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، ليعترف خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة بدافع الغضب من تكرار معاكسة خطيبته.

وبعد إخطار النيابة العامة، تقرر نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى منوف العام تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لإحالته إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما أُحيل المتهم لاستكمال التحقيقات القانونية.