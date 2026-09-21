حمّل لاعب الأهلي والمنتخب السعودي السابق عبدالله سليمان، الجهاز الفني للفريق الأهلاوي جانباً من مسؤولية خسارة «القلعة» لقب كأس القارات الثلاث، مشيراً إلى أن الأسلوب الفني الذي ظهر به الفريق، إلى جانب التشكيلة والتغييرات التي أجريت خلال المواجهة، أسهمت في فقدان الأهلي هويته داخل الملعب.



وقال سليمان لـ«عكاظ» عقب خسارة الأهلي أمام ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي: «من أبرز أسباب الخسارة أسلوب المدرب الذي أفقد الفريق هويته، إضافة إلى عدم البدء بالتشكيلة المناسبة للمباراة، ثم اختتام المواجهة بتغييرات غير منطقية».



وأضاف: «هل يعقل استبدال سعيد باعطية، وهو من أفضل عناصر الفريق أداءً في المباراة؟ كما أن وجود جالينو على مقاعد البدلاء منذ البداية يثير الاستغراب، ثم يتم إشراكه لاحقاً في مركز الظهير».



وأوضح سليمان أن ما يحدث للفريق لا يرتبط بمباراة واحدة فقط، وقال: «بالتأكيد هناك أسباب تراكمية أثرت في الفريق؛ فعندما يتم تغيير المدرب قبل انطلاق الدوري بأسبوع، ويرحل اثنان من أفضل عناصر الفريق من حيث الخبرة والتأثير، ثم يتم جلب بدلاء لا يوازون ما كان يقدمه الراحلون من أداء وخبرة، فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على مستوى الفريق وهويته».



وشدد لاعب الأهلي السابق على ضرورة معالجة ملف التعاقدات، مضيفاً: «الأهلي يحتاج إلى تصحيح أخطاء التعاقدات الأخيرة كافة، وإعادة تقييم احتياجات الفريق بصورة دقيقة، بما يضمن استقطاب عناصر قادرة على صناعة الفارق وإعادة التوازن الفني للفريق».



وأشار سليمان إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مراجعة فنية شاملة، والاستفادة من إمكانات اللاعبين في مراكزهم التي يستطيعون من خلالها تقديم أفضل مستوياتهم، مؤكداً أن المباريات الحاسمة تحتاج إلى وضوح في النهج الفني واختيار العناصر المناسبة منذ البداية، بعيداً عن التجارب التي قد تكلف الفريق الكثير.



وكان الأهلي قد ودّع منافسات كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال» بعد خسارته أمام ماميلودي صنداونز بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت مساء السبت على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، ليتوج بطل أفريقيا بلقب كأس القارات الثلاث، فيما انتهى مشوار الأهلي، بطل آسيا، في البطولة.