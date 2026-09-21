بعد سنوات تصدر فيها البلاشر القوي مشهد المكياج، من الوردي الصريح إلى الدرجات المرجانية والتطبيق المرتفع على الخدين، تتجه صيحات خريف 2026 نحو حضور أكثر هدوءاً للون الخدود، فيما برزت صيحة «Anti-Blush» أو الحمرة الهادئة كأحد الاتجاهات الجديدة في المكياج.

ولا تعني الصيحة الاستغناء عن البلاشر تماماً، وإنما تغيير دوره داخل الإطلالة؛ فبدلاً من أن يكون الخدان نقطة التركيز، تُستخدم درجات ناعمة ومطفأة تندمج مع البشرة وتمنح الوجه لوناً خفيفاً وتحديداً طبيعياً دون ظهور حدود واضحة للمنتج.

وتتراوح الألوان المناسبة لهذا الاتجاه بين الوردي الترابي، والموف الهادئ، والوردي البارد، والبني الناعم، ودرجات التوت الداكنة، مع اختيار اللون وفق درجة البشرة ونغمتها الداخلية. والهدف هو الوصول إلى تأثير يشبه الظلال الطبيعية للوجه أكثر من مظهر الخدين المتوردين بوضوح.

وتأتي هذه الصيحة ضمن تحول أوسع في عالم المكياج نحو الإطلالات الناعمة والموزعة، بعيداً عن الخطوط الحادة والألوان شديدة الوضوح. وتشير خبيرة المكياج تانيا غرير إلى أن الدرجات الهادئة أصبحت أسهل في الاستخدام بفضل تطور تركيبات مستحضرات البلاشر، التي باتت أكثر شفافية وقابلية للدمج.

ويمكن تطبيق «الحمرة الهادئة» باستخدام كمية قليلة من البلاشر الكريمي أو الخفيف، ثم دمجه جيداً باتجاه أعلى الخدود، مع تجنب تراكم اللون في منطقة واحدة. كما يُفضل اختيار درجة قريبة من لون البشرة بدلاً من محاولة تقليد الصيحة بلون فاتح جداً، لأن اختيار درجة غير مناسبة قد يجعل البشرة تبدو باهتة أو رمادية.

ويمنح هذا الأسلوب مساحة أكبر لبقية عناصر المكياج، خصوصاً عند اعتماد عيون بارزة أو شفاه قوية، بحيث تعمل الخدود كعنصر توازن داخل الإطلالة بدلاً من منافسة العينين أو الشفاه على الانتباه.