خطفت الفنانة الكويتية شوق الهادي الأنظار بأحدث إطلالاتها خلال جلسة تصوير بطابع كلاسيكي فاخر، ظهرت خلالها بفستان طويل باللون الذهبي، جمع بين الأنوثة والتفاصيل المستوحاة من الزخارف الباروكية.

جاء الفستان بقصة ضيقة تنسدل بأسلوب حورية البحر، وصُنع من التول الشفاف بدرجة قريبة من لون البشرة، فيما غطته تطريزات ذهبية كثيفة بزخارف نباتية متشابكة. وأضافت الياقة الملتفة حول العنق وفتحة الصدر العميقة، إلى جانب وردة ذهبية مجسمة في المنتصف، لمسة درامية لافتة للتصميم.

واختارت شوق أن تترك الفستان في صدارة المشهد، فاكتفت بأقراط ماسية بارزة وخواتم ماسية، دون إضافة عقد حول العنق، في تنسيق حافظ على توازن الإطلالة رغم غنى الفستان بالتفاصيل.

أما العنصر الأكثر لفتاً للانتباه فكان شعرها القصير بقصة «البيكسي»، التي كشفت ملامح الوجه والرقبة والكتفين ومنحت الإطلالة طابعاً مستوحى من نجمات هوليوود في العصر الذهبي.