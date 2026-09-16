لفتت النجمة الأمريكية ديمي مور الأنظار خلال حضورها عرض Thom Browne لموسم ربيع وصيف 2027 ضمن أسبوع نيويورك للموضة، بعدما ظهرت بإطلالة شعر مختلفة تماماً عن خصلاتها السوداء الطويلة التي أصبحت جزءاً من صورتها الجمالية المميزة.

واختارت مور هذه المرة Bob قصيراً يصل إلى مستوى الذقن تقريباً، بانسيابية واضحة وفرق جانبي، ليمنح ملامحها إطاراً أكثر حدة وعصرية. إلا أن المفاجأة أن القصة ليست قصاً حقيقياً؛ فقد جرى طي الشعر الطويل إلى الداخل وتثبيته بطريقة تمنح العين انطباعاً بأنها قامت بقصه.

وجاء التحول خلال عرض Thom Browne الذي أقيم في نيويورك في 15 سبتمبر، حيث نسقت مور تسريحة الـBob مع إطلالة ذات طابع جريء تضمنت سترة قصيرة، وفستاناً بطبقات وثنيات، إلى جانب نظارات طيار وتفاصيل جلدية.

ولا تبدو هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها مور إلى خدعة الشعر القصير؛ ففي فبراير الماضي ظهرت خلال أسبوع الموضة في ميلانو بقصة Bob قصيرة ذات تأثير مبلل لحضور عرض Gucci، قبل أن تعود لاحقاً إلى شعرها الطويل. كما ظهرت في مهرجان كان بتسريحة Lob مموجة أقصر بكثير من طول شعرها المعتاد.

وتأتي إطلالة مور في وقت يحافظ فيه الـBob على حضوره القوي ضمن صيحات الشعر لخريف 2026، مع تنويعات جديدة تراوح بين الـBixie والـLived-in Bob والقصات ذات الأطراف المقلوبة.