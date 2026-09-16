من نيويورك إلى خزانة الموسم.. أبرز اتجاهات ربيع وصيف 2027

اختتم أسبوع نيويورك للموضة لموسم ربيع وصيف 2027 فعالياته في 15 سبتمبر، بعد ستة أيام من العروض التي كشفت عن ملامح الموسم القادم، بمشاركة مجموعة من أبرز دور الأزياء الأمريكية، بينها كارولينا هيريرا، تومي هيلفيغر، كالفن كلاين، مايكل كورس، كوتش وثوم براون.

وعلى منصات العرض، بدت الموضة أكثر جرأة وحيوية، مع توجه واضح نحو إبراز الخصر من خلال الأحزمة والإكسسوارات التي تحدد منطقة الخصر وتمنح الإطلالة بنية أوضح. وفي المقابل، حضرت الأنوثة بأساليب متنوعة، من القصات الانسيابية إلى التفاصيل التي تستحضر أجواء عقود سابقة، خصوصاً تأثيرات الستينيات.



ولم تقتصر اتجاهات الموسم على القطع التقليدية، إذ برزت التنسيقات غير المتوقعة والطبقات المتعددة، ومنها ارتداء التنانير فوق السراويل، إلى جانب السترات الرسمية المزينة بالبروشات، وربط السترات الصوفية حول الإطلالة كعنصر جمالي وليس فقط للدفء.



وفي مجموعة رالف لورين، ظهرت معالجة معاصرة لمراجع تاريخية مختلفة، بينما قدمت كارولينا هيريرا مجموعتها الجديدة بالتزامن مع احتفال الدار بمرور 45 عاماً على تأسيسها، في عرض احتفى بالألوان والأنوثة والطابع الاحتفالي.



أما ثوم براون، فاختتم أسبوع الموضة بعرض مسرحي لافت في The Shed، مستنداً إلى أجواء الحديقة وفكرة التحول، في انعكاس لاتجاه الموسم نحو الموضة التي تتجاوز تقديم الملابس لتصنع تجربة بصرية متكاملة.