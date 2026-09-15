شهدت السجادة الزرقاء لحفل جوائز الإيمي الـ78 في لوس أنجلوس حضوراً لافتاً لإطلالات جمعت بين الألوان الناعمة والتصاميم الكلاسيكية والتفاصيل البراقة، مع اتجاه واضح نحو البساطة الراقية والقصات الانسيابية.



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لفتت سيلينا غوميز الأنظار بفستان ذهبي من Louis Vuitton، جاء بقصة عمودية أنيقة وتفاصيل مستوحاة من بريق تمثال الإيمي، مقدمة إطلالة هوليوودية فاخرة اعتمدت على اللون والتصميم أكثر من الزخرفة المبالغ فيها.

أما إيل فانينغ فاختارت فستاناً أخضر بنعومة الفستق من Ralph Lauren Collection، تميز بقصة انسيابية وتفاصيل من الشيفون الحريري والخرز الزجاجي الدقيق، فيما أكملت إطلالتها بمجوهرات Cartier.

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وقدمت أيو إيديبيري إطلالة من Chanel عكست أسلوبها المرح في اختيار الأزياء، بينما اختارت نيكول كيدمان تصميماً من الدار نفسها، مؤكدة حضور الأناقة الكلاسيكية على السجادة.ومن الإطلالات الهادئة والراقية برزت سارة بيدجون بفستان ليلكي من Chanel بتطريزات لؤلؤية، مستوحى من جماليات التسعينيات، فيما اتجهت فلورنس بيو إلى درجات البنفسجي الهادئة في إطلالة رومانسية من Vivienne Westwood.كما اختارت كلير دينز فستاناً مخصصاً من Giorgio Armani Privé بلون البلاتين، بتصميم كتف واحد وتطريزات كريستالية دقيقة، في إطلالة جمعت بين البساطة والفخامة.