اختارت زندايا أن تعود إلى السجادة الحمراء في حفل جوائز الإيمي الـ78 بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة الراقية، بعدما ظهرت بقصة شعر Pixie قصيرة ومموجة شكّلت تغييراً لافتاً في إطلالاتها الأخيرة. القصة استُلهمت من إطلالات النجمة هالي بيري، وجاءت بتفاصيل ناعمة ومرفوعة قليلاً عند تاج الرأس، لتمنحها مظهراً عصرياً وأنثوياً في الوقت نفسه.

ولتكمل التحول الجمالي، اختارت زندايا فستاناً فضياً مخصصاً، بتصميم شبه شفاف مغطى بالكامل تقريباً بالترتر والخرز والكريستالات اللامعة، ما منح الفستان تأثيراً متلألئاً تحت أضواء السجادة. وجاء التصميم بقصة طويلة ضيقة تنسدل على القوام، مع فتحة صدر عميقة على شكل حرف V وتفاصيل من التول، في إطلالة جمعت بين البريق والجرأة، وأكملت زندايا اللوك بمجوهرات وساعة مرصعة بالألماس.