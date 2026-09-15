دخلت وفاة ياسمين سيف أبو النجا، ابنة الفنانة المصرية نجلاء فتحي، مرحلة جديدة من الجدل، بعدما وجهت مذيعة شهيرة اتهامات إلى طليقها المخرج خضر محمد خضر، وربطت بينه وبين رحيلها، الأمر الذي دفع الأخير إلى الخروج عن صمته والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية.

اتهامات بالتسبب في الوفاة

وأكد خضر، في تصريحات صحفية محلية، رفضه لما وصفه باتهامات مرسلة لا تستند إلى دليل، مشيراً إلى أن المذيعة لم تقدم مستنداً طبياً يثبت ما ذكرته، سواء من المستشفى أو الطبيبة التي تابعت الحالة الصحية لياسمين.

وأوضح أنه لن يتجاهل ما صدر بحقه، معلناً عزمه اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة صاحبة التصريحات، مؤكداً أن توجيه اتهامات بهذه الخطورة يتطلب أدلة واضحة.

«اتركوا الأسرة تعيش حزنها»

وفي رسالة أخرى، طالب خضر بمنح أسرة ياسمين مساحة خاصة للتعامل مع رحيلها، موضحاً أن الأسرة لا تزال تحت تأثير الصدمة ولم تستوعب فقدانها، داعياً إلى عدم التدخل في تفاصيل حياتهم الشخصية أو مطالبتهم بتقديم تفسيرات عن مشاعرهم وطريقة تعاملهم مع الحزن.

تفاصيل رحيل ياسمين أبو النجا

ورحلت ياسمين أبو النجا خلال الأيام الماضية إثر أزمة قلبية، بعد معاناة مع مشكلات في القلب منذ ولادتها، مخلفة حالة من الحزن بين أفراد أسرتها وأصدقائها ومحبي والدتها.

نجلاء فتحي تلتزم العزلة

ومنذ وفاة ابنتها الوحيدة، تعيش نجلاء فتحي حالة من الحزن العميق، وفضّلت الابتعاد عن الأضواء والمحيطين بها خلال هذه الفترة، كما رفضت استقبال المعزين في منزلها، بمن فيهم عدد من زملائها في الوسط الفني، مفضلة قضاء فترة الحداد في هدوء بعيداً عن المناسبات والتجمعات.