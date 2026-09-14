ظهرت دانييلا رحمة بإطلالة لافتة جديدة عكست بساطة راقية وحضورًا متوازنًا بعد فترة ركّزت خلالها دانييلا على حياتها الأسرية، إذ شاركت متابعيها في وقت سابق لحظات دافئة مع طفلها إلياس، مؤكدة أن الأمومة غيّرت الكثير في يومياتها واحتلت مساحة واسعة من مشاعرها.

وكانت قد تحدثت عن تعلقها الشديد بابنها، قائلة إنه يرافقها في كل مكان ويشكّل محورًا أساسيًا في حياتها الجديدة.

واستقبلت دانييلا طفلها الأول إلياس في 23 يناير 2023، وحرصت منذ اللحظة الأولى على مشاركة الجمهور لقطات دافئة تجمعها به وبوالده الفنان ناصيف زيتون، مع الحفاظ على خصوصية طفلها وعدم إظهار وجهه.

وبعد فترة من الابتعاد النسبي عن الأضواء، بدأت دانييلا العودة تدريجيًا إلى نشاطها عبر مواقع التواصل، كاشفة عن اتباعها برنامجًا يعتمد على التمارين الرياضية وربما نظامًا غذائيًا ساعدها في استعادة رشاقتها.

وتواصل دانييلا رحمة تقديم إطلالات متنوعة تجمع بين الأناقة والراحة، في وقت يترقب فيه جمهورها أعمالها المقبلة وظهورها الفني بعد مرحلة الأمومة التي شكّلت منعطفًا مهمًا في حياتها الشخصية والمهنية.