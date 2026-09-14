توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الإثنين)، استمرار فرص هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار المركز إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي تبوك والرياض، فيما لا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر والخليج العربي.

وفي المنطقة الشرقية، نبّه المركز من موجة ضباب تشمل مدينتي الدمام والظهران ومحافظات الجبيل ورأس تنورة والقطيف والخبر وبقيق والعديد، متوقعاً أن تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، على أن تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة صباحاً. ويعرض المركز حالياً إنذارات مبكرة نشطة للمنطقة الشرقية.

كما تشهد محافظة حفر الباطن رياحاً نشطة تتراوح سرعتها بين 40 و49 كيلومتراً في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين ثلاثة وخمسة كيلومترات على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعا المركز إلى متابعة التنبيهات الجوية والالتزام بإرشادات السلامة، خصوصاً أثناء تدني الرؤية وفي المناطق المعرضة لجريان السيول.