أثار منشور غامض للفنانة المصرية منة فضالي حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما حملت كلماتها الاستياء من عدم التقدير، ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن إمكانية تفكيرها في اعتزال التمثيل، بعد مشوار فني يمتد لنحو 24 عاماً.

منشور غامض

وشاركت منة فضالي عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» رسالة مقتضبة قالت فيها: «خسارة مجهود 24 سنة ألف خسارة والله»، من دون أن تكشف عن تفاصيل الموقف الذي دفعها إلى كتابة هذه الكلمات، أو توضح ما إذا كانت رسالتها تحمل إشارة إلى قرار يتعلق بمستقبلها الفني.

وأشعل المنشور تساؤلات جمهورها، خصوصاً مع ارتباط حديثها بعدد سنوات عملها في الوسط الفني، ليتساءل البعض هل تفكر منة فضالي بالفعل في الاعتزال؟ أم أن الأمر لا يتجاوز حالة من الغضب أو الإحباط بسبب موقف تعرضت له؟

تساؤلات قائمة

ومن جانبها، لم تكشف منة فضالي حقيقة ما قصدته من رسالتها، كما لم تعلن رسمياً اتخاذها قراراً بالابتعاد عن الفن، لتظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت كلماتها مجرد تعبير عن حالة عابرة، أم أنها تمهد لقرار جديد يتعلق بمستقبلها الفني.

أعمال منتظرة

وعلى صعيد آخر، انضمت منة فضالي إلى أبطال مسلسل «قلب شمس»، الذي يقدم توليفة درامية تجمع الفنانة المصرية يسرا بالمخرج المصري محمد سامي في تجربة جديدة تجمعهما للمرة الأولى.

ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين، من بينهم درة، عمرو وهبة، إنجي المقدم، أحمد وفيق، سوسن بدر، انتصار، محمود قابيل، بسنت شوقي، إدوارد، أشرف زكي.

آخر أعمال منّة

وكانت منة فضالي قد نافست في رمضان 2026 بمسلسل «وننسى اللي كان»، الذي جاء في إطار اجتماعي رومانسي، وجمع ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي في ثالث تعاون لهما مع المؤلف عمرو محمود ياسين.