يستعد الفنان المصري محمد رمضان لخوض سباق دراما رمضان 2027 بمسلسل «عشماوي»، الذي يشهد مشاركة عدد من النجوم في أدوار خاصة، من بينهم الفنانة المصرية مي عمر والفنانة المصرية غادة عبد الرازق، في عودة لافتة تجمع الفنانتين داخل العمل نفسه بعد سنوات من القطيعة الفنية.

تفاصيل ظهورهما

وكشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن مي عمر وغادة عبد الرازق تظهران كضيفتي شرف، إلا أن مشاركتهما لن تكون عابرة، إذ تؤدي كل منهما شخصية ذات تأثير في مسار الأحداث، ومن المتوقع أن يثير ظهورهما اهتماماً واسعاً خلال عرض المسلسل.

مي عمر زوجة محمد رمضان

وبحسب المصادر، تظهر مي عمر في الحلقات الأولى من «عشماوي»، وتجسد شخصية زوجة بطل العمل الذي يؤديه محمد رمضان، ضمن الأحداث الافتتاحية للمسلسل، قبل انتهاء خطها الدرامي والانتقال إلى مراحل جديدة من القصة.

وأضاف المصدر أن غادة عبد الرازق تشارك ضمن الأحداث من خلال شخصية مختلفة ترتبط بمسار درامي آخر، لافتاً إلى أن الفنانتين لم تجمعهما أي مشاهد ضمن الأحداث.

بعد 13 عاماً من «حكاية حياة»

وتحمل مشاركة النجمتين في «عشماوي» أهمية خاصة، كونها تعيدهما إلى عمل فني واحد بعد سنوات من ابتعادهما عن التعاون، منذ اجتماعهما في مسلسل «حكاية حياة» عام 2013.

وجاءت القطيعة الفنية بينهما في أعقاب خلافات ارتبطت أيضاً بالأزمة التي نشبت بين غادة عبد الرازق والمخرج محمد سامي، زوج مي عمر، فيما سبق أن صرحت الأخيرة بأن عودتها للعمل مع غادة عبد الرازق أمر مستبعد، مؤكدة عدم وجود إمكانية لتكرار التجربة بينهما.

صنّاع العمل

ويأتي المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، فيما يتولى صادق الصباح مهمة الإنتاج، على أن يبدأ تصوير العمل خلال الفترة المقبلة، استعداداً لطرحه ضمن موسم دراما رمضان المقبل.