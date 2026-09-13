سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي مع ضيفه فولهام في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

التعثّر الثالث

ويعد هذا التعادل الثالث لفريق ليفربول في أربع مباريات بالبريميرليغ هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد أندوني إيراولا، وقدم «الريدز» أداءً باهتاً أمام فولهام الذي افتتح رصيده من النقاط هذا الموسم.

14 تسديدة بلا هدف

وسيطر ليفربول على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 56%، وسدد 14 تسديدة، منها اثنتان فقط على المرمى.

في المقابل، سدد فولهام 10 تسديدات، منها أربع تسديدات بين القائمين والعارضة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليغ، بينما تقدم فولهام إلى المركز الـ18 بنقطة واحدة.