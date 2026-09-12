في صراع ملحمي ضد الموت المحقق، استمر 72 ساعة من الرعب المطلق فوق قارب مقلوب في أقصى نقطة متجمدة من العالم، وكأنها معجزة إنسانية حبست أنفاس المنقذين وهزت ولاية ألاسكا الأمريكية، انتزع فتى يبلغ من العمر 15 عاماً حياته من مخالب الموت، بعدما ظل متمسكاً بقاع قارب صغير مقلوب لثلاثة أيام متواصلة وسط أمواج بحر «بيرينغ» القارسة، حيث تلتهم المياه المتجمدة جسد الإنسان وتقتله في ساعات معدودة.

هذه الوقائع الدرامية شهدتها المياه المتاخمة لجزيرة سانت لورانس النائية، تلك البقعة المعزولة والمنسية التي تفصلها الأمواج لتكون أقرب إلى الأراضي الروسية منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتراجع فرص النجاة في ظروفها المناخية المرعبة التي تصل إلى الصفر مطلقاً.

بدأت تفاصيل الكارثة عندما انطلق الفتى في رحلة بحرية اعتيادية برفقة شقيقه وابن عمه الجمعة قبل الماضي، متوجهين من الجزيرة على أمل العودة صباح الأحد الماضي. لكن انقطاع أخبارهم وغيابهم المفاجئ دفع العائلة لتدق ناقوس الخطر ليلة الأحد، لتبدأ طائرات ومروحيات خفر السواحل الأمريكي مسحاً جوياً مكثفاً مع إشراقة شمس الإثنين الماضي.

وفي الوقت الذي انقلب فيه القارب تحت قسوة الرياح ولم يتحمل الشقيق وابن العم قرسة البرد القاتلة وفارقا الحياة متأثرين بـ«انخفاض حرارة الجسم»، لكن الفتى المراهق ضرب أروع أمثلة الصلابة البشرية، إذ ظل متمسكاً بهيكل القارب المقلوب، يصارع التجمد والانهيار النفسي وسط المشهد الفاجع لرحيل أقاربه طوال 72 ساعة بلياليها المظلمة.

وخلال تحليق إحدى طائرات خفر السواحل فوق الرقعة المائية المتجمدة، رصد الطاقم الجوي جسداً ضئيلاً يتدلى فوق قاع القارب المقلوب بين الأمواج العاتية. وبسرعة خاطفة، ألقى الطاقم طوق نجاة وإمدادات طوارئ أولية، بالتوازي مع إرسال استغاثة عاجلة لأقرب سفينة صيد في المنطقة.

وعلى الفور، استجابت سفينة الصيد «ذا نورث ويست إكسبلورر» للنداء وشقت طريقها عبر التكتلات الثلجية لانتشال الفتى الناجي، قبل أن تسحب جثتي شقيقه وابن عمه.

وعقب وصول الفتى لبر الأمان، أطلق قبطان السفينة دم وايت تصريحاً حبس أنفاس الجميع، قائلاً: إن «هذا الفتى صلب بدرجة لا تصدق، إن بقاءه حياً وسط هذه الظروف المتجمدة ولثلاثة أيام متتالية يعتبر معجزة حقيقية بكل المقاييس».