أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها لاستهداف خط أنابيب شرق - غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة، مؤكدة موقفها الثابت الرافض لهذه الهجمات واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، مهما كانت الدوافع والمسببات.

وجددت سلطنة عُمان -في بيان لوزارة خارجيتها نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم- تضامنها مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما من شأنه حماية أراضيها ومنشآتها الحيوية وصون أمنها واستقرارها.

وأكدت ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتجنب كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس في التعامل مع هذه التطورات وتغليب لغة الحوار ومعالجة أسبابها عبر الوسائل والحلول السياسية والدبلوماسية.