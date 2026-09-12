أبدى النجم الفرنسي كيليان مبابي استياءه من سلسلة صور ساخرة جرى إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، وظهر فيها بهيئة ديكتاتور خلال منافسات كأس العالم.

وأظهرت بعض الصور مبابي مرتديًا زيًا عسكريًا أو جالسًا على كرسي الحكم، فيما وضعته صور أخرى إلى جانب الزعيم السوفيتي السابق جوزيف ستالين وشخصيات تاريخية ارتبط اسمها بوقائع مثيرة للجدل.

وأقر مهاجم المنتخب الفرنسي بوجود جانب فكاهي في بعض المنشورات، لكنه رفض المقارنات مع شخصيات ارتبطت بجرائم ومآسٍ تاريخية.

وقال في حديث لمجلة «فرانس فوتبول»: «هناك جانب مضحك في الأمر، لأنك تشعر أن بعض الأشخاص يتعاملون معه بحسن نية».

وأضاف: «لكن هناك أيضًا جانب أقل طرافة، لأننا نعرف حجم الأضرار التي تسببت بها شخصيات كهذه عبر التاريخ»، متابعًا: «أن تتم مقارنتي بأشخاص قتلوا آخرين أو تسببوا في معاناة ملايين البشر... لا أعتقد أنني فعلت شيئًا من هذا القبيل في حياتي».

وأشار مبابي، الذي تجاوز الأرجنتيني ليونيل ميسي ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 22 هدفًا، إلى أن هذه المنشورات، حتى وإن قُدمت في إطار المزاح، تكشف أحيانًا عن نقص في الوعي.

وعندما ذُكّر بأن زميله في المنتخب الفرنسي عثمان ديمبيلي يطلق عليه لقب «موبوت»، في إشارة إلى الزعيم الكونغولي السابق موبوتو سيسي سيكو، اعتبر مبابي أن الأمر مختلف، موضحًا أن ديمبيلي أخذ اللقب من مواقع التواصل الاجتماعي ويتعامل معه على أنه مجرد مزحة.