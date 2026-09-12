أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويقوض من أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.