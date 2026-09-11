تحول حضور النجم السوري أيمن زيدان في العاصمة العراقية إلى موضوع جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، إثر ظهوره برفقة سيدة اعتمدت إستراتيجية صارمة للتخفي وإخفاء ملامح وجهها عن الكاميرات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر الفنان السوري وهو يتجول في المعرض ممسكاً بيد سيدة ارتدت كمامة سوداء ونظارة شمسية داكنة حجبت وجهها أثناء سيرها ببطء إلى جواره، مما أثار تساؤلات حول سر هذا الحرص على التخفي والسرية.

وانطلقت تحليلات المتابعين لترجح أن السيدة الغامضة قد تكون ابنته «جودي» من طليقته الفنانة المعتزلة نورمان أسعد، خصوصاً أن «جودي» تُعرف بابتعادها عن أضواء الشهرة وعدسات الصحافة.

وجاء هذا الظهور الذي جذب الأنظار على هامش مشاركة أيمن زيدان كأحد ضيوف الشرف في الدورة الـ27 لمعرض بغداد الدولي للكتاب، لتتحول اللقطات المتداولة إلى لغز يبحث الجمهور عن حقيقته بانتظار توضيح رسمي.