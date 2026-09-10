في إطلالة استثنائية تجاوزت فيها حدود التحفظات التقليدية لتغوص في تفاصيل أعمق كواليس حياتها، فتحت الإعلامية السعودية لجين عمران صندوق أسرارها الخاصة خلال ظهورها في برنامج «The Viral Room» مع الإعلامي هشام حداد، مشعلة حالة من التفاعل الواسع حول قضايا السن، والشهرة، وكواليس برامج الواقع.

نزعت لجين عمران الأقنعة عن مشهد العمر بثقة تامة، معلنة أنها من مواليد عام 1977 وتستعد لدخول عامها التاسع والأربعين بكل فخر، مؤكدة أنها لا تهاب التقدم في السن بل تحرص على الاستمتاع بجمال كل مرحلة عمريّة بما يناسبها. واسترعت الانتباه بحيثيات زيجاتها الثلاث مشددة على أنها لم تتزوج يوماً بدون حب، حيث دخلت القفص الذهبي للمرة الأولى في سن مبكرة جداً بعمر 16 عاماً، والثانية بعمر 27 عاماً، وصولاً إلى زواجها الحالي الذي وصفته بالصادق والأخير في حياتها، مع تأكيدها على استقلالها المالي الكامل وامتلاكها حسابها المصرفي المنفصل تماماً عن زوجها.

ولم تتوقف الشفافية عند حدود حياتها الشخصية، بل امتدت إلى كواليس مشاركتها في برنامج الشهرة «Dubai Bling»، حيث فجرت مفاجأة كبرى بتأكيدها أن نحو 60% مما عُرض على الشاشة لم يكن حقيقياً بالكامل بل خضع لإخراج وحبكة درامية. كما كشفت أنها حمت ابنها البالغ من العمر 28 عاماً من الظهور في الموسم الثاني رغم حماسه، رفضا لمحو خصوصيته واستقلاله المهني، بينما أعلنت أن ابنتها قررت أخيراً الخروج من ظل الكواليس والظهور معها علناً، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن شقيقتها الفنانة أسيل عمران تُعد «صندوقها الأسود» الذي يحفظ كافة أسرارها منذ أن ساهمت في تربيتها بفعل فارق السن البالغ 12 عاماً.