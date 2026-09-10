أصدرت دارة الملك عبدالعزيز «الدليل المعرفي للمحتوى التاريخي لليوم الوطني 2026م»، بوصفه مرجعًا وطنيًا موثوقًا يوثق المعلومات والوقائع والأحداث المرتبطة باليوم الوطني، ويتيح مادة تاريخية وعلمية ثرية للجهات الإعلامية والثقافية والباحثين.

ويستعرض الدليل مسيرة توحيد المملكة منذ استعادة الرياض عام 1902م، وصولًا إلى إعلان توحيد البلاد باسم المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر 1932م، إلى جانب موضوعات تتصل بتاريخ الملك عبدالعزيز، والرموز الوطنية، ومؤسسات الحكم والإدارة، ومسيرة البناء والتنمية.

وفي حديث خاص لـ«عكاظ»، قال الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز تركي الشويعر: «يمثل هذا الدليل قيمة معرفية سعودية موثوقة، أُعدت مادته على أساس علمي يجمع المعلومات والوقائع والأحداث المرتبطة باليوم الوطني، ويقدمها في صيغة منظمة تيسر الإفادة منها وتدعم دقة المحتوى المتصل بتاريخ المملكة ومناسباتها الوطنية».

وأضاف: «يعكس إصدار الدليل مسؤولية الدارة في حفظ الذاكرة الوطنية وإتاحتها، كما يؤكد الشراكة مع الإعلام بوصفه داعمًا لإبراز جهود المملكة ومسيرتها، وتقديم اليوم الوطني بدلالاته التاريخية وصلته بوحدة البلاد وهويتها الوطنية.

ويحظى هذا التوجه بدعم وحرص الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الدارة، بما يعزز التكامل في حفظ التاريخ الوطني، ويدعم إنتاج محتوى يستند إلى مصادر دقيقة وموثوقة».