حذرت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية الدكتورة أفراح الزوبة، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من مخاطر التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني في محافظتي تعز والحديدة، مؤكدة أن تحركاتها باتجاه الساحل الغربي وباب المندب تمثل تهديداً مباشراً لأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة والتجارة الدوليتين.



وقالت الزوبة، في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي جيروم بونافون وغوتيريش، إن التحركات الحوثية في غرب تعز وجنوب الحديدة، باتجاه المناطق الساحلية المحاذية لباب المندب والبحر الأحمر، لا يمكن التعامل معها باعتبارها تحركات عسكرية محلية معزولة، بل تأتي ضمن مسعى استراتيجي لفرض واقع عسكري جديد يعزز قدرة المليشيات وداعميها في النظام الإيراني على تهديد الملاحة الدولية والتحكم بأحد أهم الممرات البحرية في العالم.



وأشارت إلى أن خطورة هذه التحركات تتضاعف في ظل السجل المعروف للمليشيات الحوثية في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وما تتلقاه من دعم وتسليح إيراني، محذرة من تداعيات استمرار هذا النهج على أمن المنطقة وحركة التجارة الدولية.



وفي الجانب الإنساني، أكدت الوزيرة أن التصعيد الحوثي خلف تداعيات خطيرة على المدنيين، نتيجة استهداف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين ومنشآت مدنية وتعليمية، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة وتزايد الحاجات الإنسانية، داعية الأمم المتحدة ووكالاتها والدول المانحة والشركاء الإنسانيين إلى التحرك العاجل لتلبية حاجات المدنيين والأسر النازحة.



وشددت الزوبة على أن استعادة الدولة سيادتها على أراضيها وسواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية وتأمين الممرات البحرية، تمثل ضرورة لأمن اليمن والمنطقة، ومنع استخدام الأراضي والمياه اليمنية منصة لتهديد دول المنطقة والملاحة والتجارة الدوليتين.



ودعت حكومة الجمهورية اليمنية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه التصعيد الحوثي، وإدانة استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية، والضغط لوقف الاعتداءات وإلزام المليشيات باحترام القانون الدولي الإنساني.



كما طالبت بالتعامل بجدية مع التهديدات الحوثية المستمرة للملاحة والتجارة الدوليتين، وضمان التنفيذ الفاعل لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 2140 و2216، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والتمويل إلى المليشيات الحوثية.



وأكدت أهمية دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها لتمكينها من حماية أراضي الجمهورية وسواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية، وتأمين الممرات البحرية الدولية ومنع تحويل باب المندب والبحر الأحمر إلى ساحة تهديد للملاحة العالمية.