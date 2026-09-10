أدانت بريطانيا اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، مؤكدةً وقوفها إلى جانب المملكة وشركائها في المنطقة.

وحمّلت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في بيان اليوم، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد ويفاقم معاناة المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، مشددةً على دعمها للحكومة الشرعية اليمنية.

وتهدد اعتداءات المليشيا استقرار المنطقة وحرية الملاحة وخطوط التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر وباب المندب.

وأكدت أن المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية لهما الحق في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وفقًا للقانون الدولي، مشيرةً إلى أن المملكة المتحدة تعمل مع شركائها لدعم استقرار المنطقة وحماية المدنيين واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، مطالبةً مليشيا الحوثي بوقف اعتداءاتها وخفض التصعيد فورًا.