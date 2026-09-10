رحلت ملكة جمال النمسا لعام 2024، لوسيا سيسيتش، عن عمر ناهز 22 عاماً، بعد سنوات طويلة من المعاناة الصحية التي رافقتها منذ ولادتها، وخضعت خلالها لسبع عمليات جراحية في القلب، كان من بينها تدخل جراحي وصفته بنفسها بأنه وضعها على «حافة الموت».

ولم يُكشف حتى الآن عن السبب المباشر والدقيق لوفاتها، فيما أفادت صحيفة «إندبندنت» بأنها عانت طوال حياتها من مرض خلقي في صمام القلب، وهي الحالة التي فرضت عليها رحلة علاجية شاقة منذ طفولتها.

وبحسب «يو إس إيه توداي»، وُلدت سيسيتش بعيب خلقي في صمام القلب، إلا أنها لم تتعامل مع مرضها باعتباره عائقاً أمام حياتها، بل اختارت الحديث عنه علناً مع متابعيها، في محاولة لمشاركة تجربتها ومنح الأمل والدعم لآخرين يواجهون ظروفاً صحية مشابهة.

تجربة اقتربت بها من الموت

على مدار حياتها، خضعت سيسيتش لسبع عمليات جراحية في القلب، وكانت إحدى أصعب محطاتها عندما كانت في الـ13 من عمرها.

وخلال تلك الجراحة، اضطر الأطباء إلى إنعاشها، وهي اللحظة التي تحدثت عنها لاحقاً باعتبارها تجربة اقتربت فيها من الموت، قبل أن تتمكن من تجاوزها ومواصلة حياتها رغم التحديات الصحية المتكررة.

وعلى الرغم من استمرار معاناتها خلال السنوات التالية، واصلت سيسيتش نشاطها في مجال عرض الأزياء، كما خاضت مسابقات الجمال، رافضة أن تختصر حياتها في مرض لازمها منذ ولادتها.

وفي شتاء 2025، خضعت لجراحة قلب جديدة، وشاركت متابعيها عبر «إنستغرام» فرحتها بتجاوز العملية، معربة عن أملها في أن تحمل السنوات القادمة قدراً أكبر من الراحة، بعيداً عن غرف العمليات والمستشفيات.

وكانت سيسيتش قد أوضحت في تصريحات سابقة عام 2024 أن حديثها عن مرضها لم يكن بحثاً عن التعاطف أو الشفقة، وإنما رغبة في منح الآخرين الشجاعة لمواجهة ظروفهم الصعبة، والتأكيد على أن المرض لا ينبغي أن يحرم الإنسان من السعي وراء أحلامه.

ملكة جمال النمسا حتى رحيلها

وتُوجت لوسيا سيسيتش بلقب ملكة جمال النمسا 2024، وظلت حاملة للقب حتى وفاتها، في ظل عدم تنظيم نسخة جديدة من المسابقة منذ تتويجها.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع فقط من رحيلها، نشرت سيسيتش صوراً من إجازة قضتها في البوسنة والهرسك، البلد الذي ارتبطت به عائلياً، إذ تعود جذور والديها إلى منطقة «بوسانسكا بوسافينا».

وبوفاتها، تنتهي رحلة شابة واجهت المرض منذ طفولتها، لكنها اختارت في المقابل أن تعيش حياتها تحت الأضواء، وأن تحول تجربتها الصحية الصعبة إلى رسالة دعم وشجاعة للآخرين.