توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأربعاء)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد.

وأشار التقرير إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران والمدينة المنورة، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المناطق المتأثرة بالأمطار، إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض.

رياح نشطة وأمواج مرتفعة في البحر الأحمر

وفي البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تراوح بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بالسرعة نفسها على الجزء الأوسط.

أما على الجزء الجنوبي، فتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تراوح بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة، وقد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما قد يتجاوز مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، ليكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج جنوباً.

الخليج العربي خفيف الموج

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تراوح بين 10 و26 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج.