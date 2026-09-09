أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أن الوزارة بدعم وتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تعمل بالتكامل مع منظومة الإعلام في المملكة على تعزيز الوعي الأمني والحد من انتشار الشائعات.

وأوضح العميد طلال بن شلهوب أن الأمن هو بناء المجتمع وأساس الحياة، والعلاقة بين القطاعات الأمنية ووسائل الإعلام تقوم على التكامل والعمل المشترك، وليس التنافس.

وأضاف خلال مشاركته في أعمال مؤتمر «حوار الأمن والتاريخ 2026»، أن العمل الإعلامي الأمني يواكب العمل الميداني في تعزيز الأمن والسلامة، وأن أعمال وزارة الداخلية تلامس مختلف أطياف المجتمع.

وبيّن أن العمل الإعلامي الأمني لا يقل أهمية عن العمل الميداني، من خلال إيصال الرسالة الأمنية إلى الجمهور على مدار الساعة، مؤكداً أن الدقة أساس في العمل الإعلامي، مع سرعة إيصال المعلومة.

وأشار إلى أن المواطن هو رجل الأمن الأول، والثقة بالمواطن تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المجتمعي، إذ إن المجتمع السعودي يقوم على الثقة المتبادلة بين أفراده والقيادة الرشيدة، داعياً إلى عدم تداول المقاطع التي قد تسيء إلى المجتمع أو تسهم في إثارة الرأي العام.

وشدد العميد طلال بن شلهوب على أهمية المسؤولية في التعامل مع المحتوى الأمني، وعدم معالجة الجريمة بجريمة، حاثاً المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات أمنية عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، مؤكداً أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.