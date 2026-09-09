كشفت مجلة «فرانس فوتبول»، أمس (الثلاثاء)، عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2026، التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم.

«ثنائي روشن» ضمن القائمة

وشهدت القائمة وجود لاعبين من دوري روشن السعودي، هما نجم النصر ساديو ماني، ومهاجم القادسية جوليان كينيونيس.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية:

جود بيلينغهام (ريال مدريد/إنجلترا) - باو كوبارسي (برشلونة/إسبانيا) - مارك كوكوريلا (تشيلسي-ريال مدريد/إسبانيا) - عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان/فرنسا) - لويس دياز (بايرن ميونخ/كولومبيا) - برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد/البرتغال) - إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي/النرويج) - غابرييل (أرسنال/البرازيل) - هاري كين (بايرن ميونخ/إنجلترا) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان/المغرب) - لامين يامال (برشلونة/إسبانيا) - خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان/جورجيا) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان/البرازيل) - ساديو ماني (النصر/السنغال) - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان/الأرجنتين) - كيليان إمبابي (ريال مدريد/فرنسا) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان/البرتغال) - ليونيل ميسي (إنتر ميامي/الأرجنتين) - مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ/فرنسا) - جواو نيفيز (باريس سان جيرمان/البرتغال) - ويليان باتشو (باريس سان جيرمان/الإكوادور) - جوليان كينيونيس (القادسية/المكسيك) - ديكلان رايس (أرسنال/إنجلترا) - رودري (مانشستر سيتي-برشلونة/إسبانيا) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان/إسبانيا) - فيران توريس (برشلونة-باريس سان جيرمان/إسبانيا) - ويليام ساليبا (أرسنال/فرنسا) - دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ/فرنسا) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/البرازيل) - فيتينيا (باريس سان جيرمان/البرتغال).

موعد حفل الكرة الذهبية

ومن المقرر أن يُقام حفل الكرة الذهبية لتوزيع جوائز الأفضل في العالم 2026، يوم 26 أكتوبر القادم، في العاصمة البريطانية لندن.

يُذكر أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبلي فاز بالنسخة الماضية من جائزة الكرة الذهبية.