أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2026، ضمن جوائز الكرة الذهبية.

«ثنائي روشن» ضمن المرشحين

وشهدت قائمة المرشحين وجود حارس مرمى الهلال ياسين بونو، بعد مساهمته في تتويج المغرب بكأس أمم أفريقيا هذا العام، إلى جانب التأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026، إضافة إلى حارس الأهلي إدوارد ميندي، الذي لعب دوراً في تتويج الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني على التوالي، واحتلال منتخب السنغال وصافة أمم أفريقيا.

قائمة الحراس المرشحين

ياسين بونو (الهلال)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، جوان غارسيا (برشلونة)، غريغور كوبيل (دورتموند)، إيميليانو مارتينيز (تشيلسي)، إدوارد ميندي (الأهلي)، دافيد رايا (أرسنال)، ماتفي سافونوف (باريس سان جيرمان)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، فوزينيا (كولو كولو).

موعد حفل الكرة الذهبية

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية لتوزيع جوائز الأفضل في العالم 2026، يوم الإثنين 26 أكتوبر القادم، في العاصمة البريطانية لندن.