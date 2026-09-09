أعلن الأردن، تعرض أراضيه خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره إيران، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخاً بالستياً أُطلقت باتجاه الأراضي الأردنية.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتدمير 18 صاروخاً، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

اعتراض التهديد وتأمين مواقع السقوط

وأكد الناطق أن القوات المسلحة تعاملت مع التهديد وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وبما يضمن حماية أجواء المملكة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى استمرار عمليات الرصد والمتابعة والتقييم.

وأضاف أن الفرق المختصة باشرت التعامل مع مواقع سقوط الشظايا والمتساقطات وتأمينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المناطق المحيطة.

تحذير من الاقتراب من الشظايا

ودعت القوات المسلحة الأردنية المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا أو متساقطات مجهولة، أو لمسها أو تحريكها، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة فور العثور عليها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الفرق المختصة.

كما شددت على ضرورة عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية بوصفها المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بالموقف.

الدفاعات الجوية في أعلى درجات الجاهزية

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد، وأن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة لحماية المملكة وأمنها وسيادة أجوائها.

وأشارت إلى أنها تواصل متابعة تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة، مؤكدة أنها ستعلن عبر قنواتها الرسمية عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع المواطنين عليها.