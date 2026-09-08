أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدّمًا بشأن حالة جوية نشطة تؤثر في عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة؛ تشمل رياحًا شديدة السرعة وأتربة مثارة وأمطارًا متفاوتة الغزارة، مصحوبة بتدنٍ واضح في مدى الرؤية وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن محافظتي أضم والليث تشهدان نشاطًا قويًا للرياح السطحية يتسبّب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، إلى جانب تساقط البرَد وجريان السيول وظهور صواعق رعدية، مشيرًا إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما أشار إلى أن محافظة القنفذة تتعرّض لأمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة، ما يؤدي إلى تدنٍ كبير في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج على السواحل، وتستمر هذه الحالة حتى التاسعة مساءً وفق التقديرات المناخية.